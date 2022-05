Parigi | embargo Ue sul petrolio ' è questione di giorni'

Advertising

La Francia si mostra ottimista per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea sul progetto di embargo sul petrolio russo, attualmente bloccato dall'Ungheria di Viktor Orban. Un'intesa è possibile "in settimana", ha detto il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune, ai ...

© Reuters. Un operaio ispeziona una trivella presso il giacimento di Yarakata, nella regione di Itkutsk, 10 marzo 2019 10/03/2019 REUTERS/Vasily Fedosenko PARIGI (Reuters) - Il ministro francese per g ...