MILANO – Investire nella riqualificazione energetica degli immobili rappresenta una grande opportunità di sostegno – un "Piano Marshall" appunto – ad un percorso di miglioramento della qualità della nostra vita quotidiana attraverso una drastica riduzione delle emissioni inquinanti che introduce un nuovo modo di investire negli immobili, non in ottica speculativa ma pensando ad un miglioramento della loro sostenibilità. Proprio come il Piano Marshall originale (l'«European Recovery Program»), il gigantesco piano politico-economico statunitense avviato nel 1947 per la ricostruzione dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Superbonus 110% rappresenta un piano dalla portata titanica, in grado di portare benessere economico (introducendo un nuovo modo di investire negli immobili, non in ottica speculativa ma pensando ad un miglioramento della loro ...

Nasce l'Osservatorio Superbonus 110% MILANO - Nasce l'Osservatorio Superbonus 110%. Investire nella riqualificazione energetica degli immobili rappresenta una grande opportunità di sostegno - un "Piano Marshall" appunto - ad un percorso di ...