Michelle Hunziker | oltre al danno la beffa | “L’ha surclassata in cinque minuti!” Sostituzione urgente

(Di martedì 10 maggio 2022) Non sembra esserci pace peralle vicende personali, problemi anche sul lavoro:nno chiamatamente(Mediaset Play)Non è di certo un anno facile, per. La fine del matrimonio con Tomaso Trussardi ha segnato la fine di un capitolo durato dieci anni e l’inizio di uno nuovo, fatto di nuove consapevolezze. Con le tre figlie Aurora, Sole e Celeste,si sta concentrando sulla propria famiglia e sul lavoro, porto sicuro di soddisfazioni e successi. Nelle ultime ore, però, anche questo fronte sembra incrinarsi. La sua presenza a Striscia La Notizia è venuta a mancare e la causa è seria:al, però, la ...

Advertising

DomPepeLiberato : RT @expoar95: Elon musk facesse il favore di bannare l’ex marito di Michelle hunziker del Napoli Twitter che non ce la faccio più a leggere… - blogtivvu : Michelle Hunziker bacia Giovanni Angiolini: la romantica fuga d’amore a Parigi, Signorini interviene – FOTO - qn_giorno : Michelle #Hunziker positiva a #Covid 'Tornerò presto a #Striscialanotizia perché le svizzere sono toste' - infoitcultura : Michelle Hunziker 'molla' Angiolini, l'indiscrezione: dopo anni è tornata insieme a lui | FOTO -

Ieriè stata assente da Striscia La Notizia causa Covid. Dopo un tampone rapido positivo la conduttrice ha avuto conferma di positività anche dal molecolare e per questo è ora costretta a ...volta pagina in amore dopo Tomaso Trussardi Cosa accade con Giovanni Angiolini Dopo l'annuncio della separazione ,(45 anni) e Tomaso Trussardi sono stati ...Ieri Michelle Hunziker è stata assente da Striscia La Notizia causa Covid. Dopo un tampone rapido positivo la conduttrice ha avuto conferma di positività anche dal molecolare e per questo è ora ...Per quanti “sforzi”abbino fatto i due nuovi innamorati per rimanere al “riparo” dal mondo del gossip, i paparazzi sono riusciti a ...