Mara Venier | post commovente sui social | “Mi manca il respiro…”

Advertising

RealGossipland : Zia Mara furiosa con Manuel Bortuzzo: ecco cosa è successo! LEGGI QUI - itsmedany_ : Mara Venier a settembre: - RealGossipland : La Venier sfancula Bortuzzo e gli cancella l'ospitata a #DomenicaIn ;) I DETTAGLI QUI - RealGossipland : Mara Venier condivide una frecciatina contro Manuel Bortuzzo dopo la mancata ospitata a Domenica In DETTAGLI QUI… - Patrizi71097558 : RT @Patrizi71097558: Rinascere vince senza mara venier!!!?????????????????????? -

La padrona di casarisponde a modo suo alle critiche dopo la mancata partecipazione di Manuel Bortuzzo a Domenica In: cosa ha pubblicato. Photo Credits: Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.comNon c'è solo Bianca Berlinguer nel mirino della Rai. Da domenica scorsa nell'occhio del ciclone ci è finita. A poche ore dalla messa in onda di Domenica In , il programma di grande successo da lei condotto su Rai1, è iniziata a circolare una voce sulla mancata presenza di Manuel Bortuzzo . Il ...Il consigliere Riccardo Laganà si scaglia via social contro la conduttrice per gli ultimi sgarbi all'atleta paralimpico, ecco le sue parole ...Stefano Masciarelli, Artista gennaio 360° - attore, musicista, presentatore, volto noto per i numerosi ruoli interpretati in alcuni film comici e varie ...