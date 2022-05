La portaerei Usa Truman a Napoli | sit - in del ' Comitato pace e disarmo'

(Di martedì 10 maggio 2022) Il '' ha promosso un sit - in in piazza Municipio, davanti alla sede del Comune di, per protestare contro la presenza da stamane nel golfo didella...

Il 'Comitato pace e disarmo' ha promosso un sit - in in piazza Municipio, davanti alla sede del Comune di Napoli, per protestare contro la presenza da stamane nel golfo di Napoli dellastatunitense Truman. Padre Alex Zanotelli, che accompagnava i manifestanti, ha chiesto un incontro al sindaco Manfredi, "per ricordare - spiega - che e' ancora in vigore la delibera ...'Nel golfo di Napoli è giunta laTruman con armi nucleari. Durante il mio mandato di Sindaco di Napoli, con una delibera storica, dichiarammo il porto di Napoli ed il suo golfo denuclearizzato e che, quindi, tutte le ...Il 'Comitato pace e disarmo' ha promosso un sit-in in piazza Municipio, davanti alla sede del Comune di Napoli, per protestare contro la presenza ...L'unità della Marina Usa ha fatto una tappa lo scorso 23 aprile nel porto di ... che fu anche teatro delle gesta di Spartaco. Una portaerei della Marina statunitense mancava da Napoli da sei anni.