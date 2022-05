La morte di Lukoki è un giallo: picchiato, gamba amputata e poi entrato in coma (Di martedì 10 maggio 2022) Si tinge di giallo la drammatica notizia della morte di Jordi Lukoki, calciatore del Twente ed ex Ajax il cui decesso era stato annunciato ieri mattina. Secondo quanto riporta il Telegraaf dall’Olanda, il calciatore sarebbe stato picchiato in modo violento a una festa, con diversi parenti coinvolti. In un primo momento il giocatore non era andato in ospedale per le dovute medicazioni, successivamente le sue condizioni sono peggiorate ed è dovuto ricorrere alle cure mediche. Quando però purtroppo era troppo tardi: infezione e carenza di ossigeno hanno costretto i dottori ad amputare una gamba, successivamente Lukoki è entrato in coma per poi morire a soli 29 anni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Si tinge dila drammatica notizia delladi Jordi, calciatore del Twente ed ex Ajax il cui decesso era stato annunciato ieri mattina. Secondo quanto riporta il Telegraaf dall’Olanda, il calciatore sarebbe statoin modo violento a una festa, con diversi parenti coinvolti. In un primo momento il giocatore non era andato in ospedale per le dovute medicazioni, successivamente le sue condizioni sono peggiorate ed è dovuto ricorrere alle cure mediche. Quando però purtroppo era troppo tardi: infezione e carenza di ossigeno hanno costretto i dottori ad amputare una, successivamenteinper poi morire a soli 29 anni. SportFace.

