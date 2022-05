La Corea del Sud ha un nuovo presidente, Yoon Suk-yeol. Il video (Di martedì 10 maggio 2022) La Corea del Sud ha un nuovo presidente, Yoon Suk-yeol Milano, 10 mag. (askanews) – Il nuovo presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol saluta dalla macchina la folla che lo aspetta per le strade di Seul, dopo aver prestato giuramento davanti all’Assemblea nazionale. Il suo mandato è cominciato con un appello alla Nord Corea a rinunciare al suo arsenale nucleare, a sottolineare il momento di grande tensione, visto il numero record, 15, di missili lanciati da Pyongyang da gennaio a oggi. Un saluto fra due ali di folla anche per l’ex presidente Moon Jae-in, in questo caso un addio. “È un peccato che non sia riuscito a realizzare tutto ciò che desiderava – dice un suo sostenitore – ma ... Leggi su formiche (Di martedì 10 maggio 2022) Ladel Sud ha unSuk-Milano, 10 mag. (askanews) – Ildelladel SudSuk-saluta dalla macchina la folla che lo aspetta per le strade di Seul, dopo aver prestato giuramento davanti all’Assemblea nazionale. Il suo mandato è cominciato con un appello alla Norda rinunciare al suo arsenale nucleare, a sottolineare il momento di grande tensione, visto il numero record, 15, di missili lanciati da Pyongyang da gennaio a oggi. Un saluto fra due ali di folla anche per l’exMoon Jae-in, in questo caso un addio. “È un peccato che non sia riuscito a realizzare tutto ciò che desiderava – dice un suo sostenitore – ma ...

