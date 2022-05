Juventus, Bargiggia: “Allegri anche nei numeri è in difficoltà, è rimasto fermo al passato” (Di martedì 10 maggio 2022) Juventus Bargiggia Allegri – A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Paolo Bargiggia, rinomato giornalista sportivo. “Pioli si è inventato una grande chiave di lettura contro il Verona: alzando Tonali in un calcio con allenatori davvero anacronistici in questa stagione, è riuscito ad incartare in modo importante Tudor. Arbitri? In Italia sono subissati dalle critiche e messi alla gogna in molte occasioni, ma questo in altri campionati non succede. Lautaro Martinez? Sta sostenendo la squadra nerazzurra ma chissà che non possa uscire lui per far posto a Dybala. Una certezza del mercato interista è sicuramente che dovrà fare una grande cessione. Juventus? ... Leggi su seriea24 (Di martedì 10 maggio 2022)– A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paoloin onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Paolo, rinomato giornalista sportivo. “Pioli si è inventato una grande chiave di lettura contro il Verona: alzando Tonali in un calcio con allenatori davvero anacronistici in questa stagione, è riuscito ad incartare in modo importante Tudor. Arbitri? In Italia sono subissati dalle critiche e messi alla gogna in molte occasioni, ma questo in altri campionati non succede. Lautaro Martinez? Sta sostenendo la squadra nerazzurra ma chissà che non possa uscire lui per far posto a Dybala. Una certezza del mercato interista è sicuramente che dovrà fare una grande cessione.? ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Continuano le picconate di Allegri per demolire quel fenomeno di Vlahovic. Ancora una volta sostituito da un allena… - MCalcioNews : Juventus, Bargiggia punge Allegri: 'Chiuderà con meno trofei di Pirlo. In caso di sconfitta in Coppa Italia sarà fa… - news24_inter : Il giornalista stuzzica la Juventus in vista della finale ?? - gilnar76 : Bargiggia sicuro: «Allegri peggio di Pirlo. E se fallisse in Coppa Italia…» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Pall_Gonfiato : Il giornalista Paolo #Bargiggia ha espresso il suo pensiero sulla stagione della #Juventus di #Allegri -