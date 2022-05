Inzaghi-Inter | l’annuncio spiazza tutti

Advertising

Inter : Vigilia di #JuventusInter: dallo stadio Olimpico di Roma in diretta la conferenza stampa di Simone Inzaghi - juventusfc : ??? @chiellini: «L'@Inter è una squadra forte e completa, ha grandissimi giocatori e dovremo essere bravi a contrast… - SerieA : Giornata di conferenze stampa pre Finale #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? ???? H 18:45 Simone Inzaghi ??… - melgae2013 : RT @juventusfc: ??? @chiellini: «L'@Inter è una squadra forte e completa, ha grandissimi giocatori e dovremo essere bravi a contrastarli. Ab… - intersabri : Inzaghi mi sa che nn ha capito la differenza tra Inter e Lazio. O gliela spiegano bene, oppure se lo lasciano fare… -

, che cosa significa questa finale per l'Cosa farà la differenza "Siamo orgogliosi di essere tornati in finale di Coppa Italia dopo tanti anni d'assenza. Quella di domani sarà una ...Così Simone, tecnico dell', in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus allo stadio Olimpico.Mancano poche ore al ritorno in campo dell’Inter di Simone Inzaghi che, domani sera, proverà a regalare ai tifosi nerazzurri il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa. Contro la Juventus, come ...Inter news, Simone Inzaghi parla della partita contro la Juventus. L'allenatore nerazzurro e i suoi ragazzi, nella serata di domani, allo stadio Olimpico di Roma, affronteranno la squadra di ...