Inter | Vieri | «Scudetto? Non meravigliatevi se ci saranno sorprese»

Advertising

footandsports : @_SimoTarantino Anche Vieri tifa Inter - fcin1908it : Vieri: “Juve-Inter? Non c’è una favorita. Sarà grande partita. Scudetto? Non ci sono…” - news24_inter : #Vieri avvisa l'#Inter ?? - tuttointer24 : Inter, Vieri: “Dybala non è Lautaro, senza di lui…” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - alexgatto71 : @GoalItalia @vieri_bobo Lui giocava bene anche nell’inter… -

TUTTO mercato WEB

Il Milan è favorito ma l'è ancora in corsa. Può ancora succedere di tutto. L'Atalanta è in grado di vincere contro ... Così Christiannel commentare gli ultimi 180 di corsa scudetto tra le ...Bobosulla Gazzetta oggi in edicola ha parlato della lotta scudetto dedicando anche un passaggio ...si sta giocano la salvezza e l'avete visto a Salerno Il Napoli Non è inferiore ae Milan:... Quanto è indispensabile Lautaro per l'Inter Vieri: "Tanto, le questioni economiche non mi competono" L’ex attaccante nerazzurro Bobo Vieri ha commentato la lotta scudetto tra Milan e Inter: le sue parole alla Gazzetta dello Sport. SCUDETTO – «Non ci sono percentuali scudetto. L’Atalanta in Italia può ...Presente a Roma, Christian Vieri ha parlato così della finale di Coppa Italia in programma domani sera all'Olimpico tra Juventus e Inter: "Sarà una bella partita, una finale di Coppa Italia fra due ...