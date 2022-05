Infedeltà patrimoniale | a processo l’armatore Salvatore Lauro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – L’ex senatore della Repubblica ed armatoredovrà comparire dinanzi al giudice penale per l’accusa di, 71 anni, è accusato insieme alla sorella Annamaria, alla moglie Milena Di Pierri ed alle figlie Maria Celeste e Maria Sole per fattispecie di reato che sarebbero state compiute tra il 2010 ed il 2018 che riguardano le società Ali.it e che sono oggetto di una denuncia presentata dalla sorella dell’ex senatore forzista, Rosaria. Secondo l’accusa i quattro imputati avrebbero causato un danno alla Alidi oltre 4 milioni di euro per fitti di ramo d’azienda senza convenienza economica, omessa fatturazione e contratti di servizio tra le due aziende di ...