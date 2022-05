Il padre dell’ambasciatore Attanasio: “Mio figlio è stato dimenticato” (Di martedì 10 maggio 2022) MILANO – “Mio figlio e il carabiniere di scorta uccisi in Congo ‘distrattamente’ dimenticati nella giornata in memoria delle vittime del terrorismo”. Su Rai Radio1, al Gr1, l’amarezza del padre dell’ambasciatore Luca Attanasio ucciso nel febbraio 2021 insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci. “Ho appreso di questa giornata. Volevo solo sottolineare che le vittime del terrorismo sono tutte, sia nazionali che internazionali – ha dichiarato Salvatore Attanasio all’indomani della Giornata in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi – Anche l’ambasciatore e il carabiniere caduti in Congo fanno parte di questa ricorrenza”. “Siamo stati, penso ‘distrattamente’, dimenticati – ha aggiunto – C’è stata una commemorazione alla Camera. Mi sembra che nessuno abbia fatto riferimento a questo. L’ultimo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 10 maggio 2022) MILANO – “Mioe il carabiniere di scorta uccisi in Congo ‘distrattamente’ dimenticati nella giornata in memoria delle vittime del terrorismo”. Su Rai Radio1, al Gr1, l’amarezza delLucaucciso nel febbraio 2021 insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci. “Ho appreso di questa giornata. Volevo solo sottolineare che le vittime del terrorismo sono tutte, sia nazionali che internazionali – ha dichiarato Salvatoreall’indomani della Giornata in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi – Anche l’ambasciatore e il carabiniere caduti in Congo fanno parte di questa ricorrenza”. “Siamo stati, penso ‘distrattamente’, dimenticati – ha aggiunto – C’è stata una commemorazione alla Camera. Mi sembra che nessuno abbia fatto riferimento a questo. L’ultimo ...

