Fdi | Rocca | su termovalorizzatore penoso stratagemma Gualtieri

Roma – "Sul termovalorizzatore il Sindaco Gualtieri e il premier Draghi fanno il gioco delle tre carte ai cittadini romani. Da una parte, infatti, autorizzano un impianto non previsto dal piano regionale dei rifiuti adducendo la scusa del Giubileo, dall'altro fanno finta di non sapere che lo stesso impianto non sarà pronto per lo stesso Giubileo." "Appare evidente, quindi, che è solo un pensoso stratagemma per aggirare le norme vigenti con la complicità del presidente Zingaretti e della pseudo grillina Lombardi che di fatto ha a cuore solo la transizione da una poltrona all'altra. Senza dimenticare poi, che come dimostra la vicenda cinghiali, il problema dei rifiuti a Roma è più vivo che mai." "Quindi, invece di pensare all'esborso di altro denaro pubblico per l'acquisto del terreno di Santa Palomba, sarebbe ora che il primo cittadino ...

