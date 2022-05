Estrazione Superenalotto di Oggi | i numeri vincenti di Martedì 10 Maggio 2022

(Di martedì 10 maggio 2022) Il jackpot deldi10è di € 201.400.000,00 Estrazioni deldi10Come si gioca al: il regolamento Il– gioco a premico italiano gestito dalla SISAL – vede i suoi esordi nel 1997, quando sostituisce il precedente Enalotto e, ad, è uno dei giochi d’azzardo più apprezzato dagli italiani. Come funziona il? Ve lo spieghiamo subito: vi basti subito sapere che giocare è davvero facile e divertente. Per giocare, è necessario acquistare un biglietto al costo minimo di 1,00 € soltanto per ogni combinazione che si desidera giocare. Sul biglietto acquistato, ...

Advertising

AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #SuperEnalottoUltimaestrazioneSisal #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di martedì 10 maggio… - SLN_Magazine : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 7 maggio. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - Jammasrl : #Cronache #Superenalotto #Vincite #concorso #estrazione SuperEnalotto bacia Ficarazzi (PA), Piacenza e Scandicci (F… - PressGiochi : SuperEnalotto: posticipo estrazione Festa della Repubblica: - News24Italy : #Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 7 maggio -

Seguite su Leggo.it la diretta dell'di oggi. MillionDay è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti., il jackpot supera i 200 ......Nell'di questa sera e, se non dovesse uscire la sestina vincente, in quelle successive, il montepremi è da capogiro. Per la seconda volta nella storia, infatti, il jackpot del...Million Day, di seguito i cinque numeri estratti relativi a martedì 10 maggio. Il gioco a premi mette in palio fino a 1 milione di euro.Vincite immediate con WinBox da 25 euro se tutti i numeri del quadrato sulla ricevuta di gioco sono presenti nelle combinazioni giocate. Vincite Seconda Chance fino a 50 euro, con una giocata perdente ...