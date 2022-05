Difesa dei minori e attività educative, accordo tra le associazioni ‘Io X Benevento’ e ‘CAM Telefono Azzurro’ (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’associazione ‘Io X Benevento’, nell’ambito delle attività educative, formative, di prevenzione dei fenomeni di violenza e di tutela dei diritti, rende noto che in data odierna è stato siglato un significativo protocollo di intesa tra le associazioni CAM Telefono Azzurro Benevento e Io x Benevento. “Operativamente, sarà attivo, – si legge nella nota a firma del presidente Giuseppe Schipani – presso la sede di Io X Benevento, ex edificio scolastico S. Modesto Uno, piazza S. Modesto, al rione Libertà, uno sportello di ascolto e sostegno rivolto a tutti i minori vittime di abusi, violenza, maltrattamenti e sfruttamenti. Lo sportello sarà anche utile per rilevare i bisogni del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza inquadrando le reali ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’associazione ‘Io X, nell’ambito delle, formative, di prevenzione dei fenomeni di violenza e di tutela dei diritti, rende noto che in data odierna è stato siglato un significativo protocollo di intesa tra leCAMAzzurro Benevento e Io x Benevento. “Operativamente, sarà attivo, – si legge nella nota a firma del presidente Giuseppe Schipani – presso la sede di Io X Benevento, ex edificio scolastico S. Modesto Uno, piazza S. Modesto, al rione Libertà, uno sportello di ascolto e sostegno rivolto a tutti ivittime di abusi, violenza, maltrattamenti e sfruttamenti. Lo sportello sarà anche utile per rilevare i bisogni del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza inquadrando le reali ...

Advertising

robersperanza : Il 9 maggio del 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle BR. Lo stesso giorno veniva ucciso d… - GiovaQuez : Metsola: 'Il grave errore di Putin è stato pensare che le nostre differenze e la difesa dei diritti fondamentali fo… - GiovaQuez : Putin potrebbe annunciare 'una mobilitazione di massa' dei russi il 9 maggio, secondo l'ipotesi formulata da Ben Wa… - daniimpera31 : RT @macsismo: @ryantiamoo @porcatrvia @daniimpera31 Gravenberch mette like a foto di piedi? No Mi piace come giocatore? Chapeau uno dei mig… - EmmaKump : RT @fashionart19: Mi chiedo: ma i bambini nell’acciaieria che ci facevano? Possibile che nessuno dei grandi giornalisti se lo è chiesto?… -