Dead Space Remake: annunciata una nuova Livestream (Di martedì 10 maggio 2022) Dead Space Remake tornerà a mostrarsi a breve in una nuova Livestream. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Come era stato già anticipato negli scorsi mesi di quest'anno, a breve potremo dare una nuova occhiata al tanto atteso Remake di Dead Space in una nuovissima Livestream. Il titolo, attualmente in sviluppo presso Motive Studios, si era mostrato l'ultima volta lo scorso marzo, con una diretta incentrata in particolare sulla parte tecnica relativa al comparto audio del gioco. Ora sembra proprio che Electronic Arts abbia deciso di svelarci altre interessanti novità sul titolo in arrivo, per la gioia di tutti i fan. Ecco la data della nuova Livestream dedicata a ...

