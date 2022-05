“Cosa le è successo?”. Antonella Clerici fuori dalla diretta: pubblico in ansia. E si scopre tutto (Di martedì 10 maggio 2022) Grande preoccupazione nei fan di Antonella Clerici, infatti immediatamente dopo l’inizio di ‘È sempre mezzogiorno’ del 10 maggio, si sono accorti che la puntata non era in diretta e che quindi lei fosse assente. Sono stati mandati in onda dalla Rai alcuni pezzi riferibili a vecchi appuntamenti del programma culinario. E subito si è cercato di capire Cosa potesse essere capitato alla donna. Dopo un bel po’ di mistero, è stata proprio lei a informare tutti attraverso un video sul suo profilo Instagram. Quindi, ‘È sempre mezzogiorno’ in diretta non è stato trasmesso perché Antonella Clerici era assente per motivi sconosciuti fino a poco fa. Infatti, né la diretta interessata né la televisione pubblica italiana avevano comunicato delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Grande preoccupazione nei fan di, infatti immediatamente dopo l’inizio di ‘È sempre mezzogiorno’ del 10 maggio, si sono accorti che la puntata non era ine che quindi lei fosse assente. Sono stati mandati in ondaRai alcuni pezzi riferibili a vecchi appuntamenti del programma culinario. E subito si è cercato di capirepotesse essere capitato alla donna. Dopo un bel po’ di mistero, è stata proprio lei a informare tutti attraverso un video sul suo profilo Instagram. Quindi, ‘È sempre mezzogiorno’ innon è stato trasmesso perchéera assente per motivi sconosciuti fino a poco fa. Infatti, né lainteressata né la televisione pubblica italiana avevano comunicato delle ...

