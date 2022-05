Conte risponde a Klopp: «Dovrebbe pensare alla sua squadra» (Di martedì 10 maggio 2022) La risposta dell’allenatore del Tottenham a Klopp: «Il mio obiettivo è trasmettere una mentalità vincente ai miei giocatori» Antonio Conte risponde a Jurgen Klopp, dopo le dichiarazioni dell’allenatore tedesco in seguito alla sfida tra Tottenham e Liverpool. Le sue parole. «A mio avviso un allenatore Dovrebbe concentrarsi sulla propria squadra e non sull’avversario. Altrimenti vuol dire che le cose non sono andate come sperato e si cerca una scusa. Reputo Klopp una persona intelligente e credo abbia capito di aver guadagnato un punto e non di averne persi due. Se c’era una squadra che meritava quella era il Tottenham. Vincere la Premier League non è facile, non a caso, come ha detto Guardiola, il Liverpool ne ha vinta una in 30 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) La risposta dell’allenatore del Tottenham a: «Il mio obiettivo è trasmettere una mentalità vincente ai miei giocatori» Antonioa Jurgen, dopo le dichiarazioni dell’allenatore tedesco in seguitosfida tra Tottenham e Liverpool. Le sue parole. «A mio avviso un allenatoreconcentrarsi sulla propriae non sull’avversario. Altrimenti vuol dire che le cose non sono andate come sperato e si cerca una scusa. Reputouna persona intelligente e credo abbia capito di aver guadagnato un punto e non di averne persi due. Se c’era unache meritava quella era il Tottenham. Vincere la Premier League non è facile, non a caso, come ha detto Guardiola, il Liverpool ne ha vinta una in 30 ...

