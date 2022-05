Can Yaman e il nuovo spot: ecco cosa farà l’attore turco (Di martedì 10 maggio 2022) Can Yaman sarà tra i protagonisti di uno spot che pubblicizza l’arrivo di Disney plus in Turchia Per celebrare l’arrivo di Disney+ in Turchia il prossimo 14 giugno 2022 si gireranno gli spot a partire dal 25 maggio e sino al prossimo 6 giugno 2022. Su una delle pagine dedicate all’attore turco Can Yaman si leggono tutti i dettagli ripresi da uno dei siti turchi, Birsen Altunas . “The Disney Effect”, è questo il nome dei film pubblicitari, sarà girato a partire appunto dal 25 maggio. “Sono attesi con grande interesse i film promozionali che #DisneyPlus realizzerà con 15 nomi di star, che entreranno come una bomba nel mercato dell’intrattenimento il 14 giugno. Le riprese del loro spot, “The Disney Effect”, inizieranno il 26 maggio e proseguiranno fino al 6 giugno. Alcuni ... Leggi su 361magazine (Di martedì 10 maggio 2022) Cansarà tra i protagonisti di unoche pubblicizza l’arrivo di Disney plus in Turchia Per celebrare l’arrivo di Disney+ in Turchia il prossimo 14 giugno 2022 si gireranno glia partire dal 25 maggio e sino al prossimo 6 giugno 2022. Su una delle pagine dedicate alCansi leggono tutti i dettagli ripresi da uno dei siti turchi, Birsen Altunas . “The Disney Effect”, è questo il nome dei film pubblicitari, sarà girato a partire appunto dal 25 maggio. “Sono attesi con grande interesse i film promozionali che #DisneyPlus realizzerà con 15 nomi di star, che entreranno come una bomba nel mercato dell’intrattenimento il 14 giugno. Le riprese del loro, “The Disney Effect”, inizieranno il 26 maggio e proseguiranno fino al 6 giugno. Alcuni ...

