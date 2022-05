Bolelli e Fognini fanno sognare Roma e... l’Italia (Di martedì 10 maggio 2022) I due azzurri eliminano Karatsev/Melo e avanzano al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia, altro buon risultato nella stagione della Coppa Davis da giocare in casa Leggi su federtennis (Di martedì 10 maggio 2022) I due azzurri eliminano Karatsev/Melo e avanzano al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia, altro buon risultato nella stagione della Coppa Davis da giocare in casa

