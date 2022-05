Bandiere Blu 2022 a 210 località. La Liguria si conferma al top (Di martedì 10 maggio 2022) Assegnate dalla Foundation for Environmental Education (FEE) le Bandiere Blu 2022: in questa 36ma edizione, potranno fregiarsi del riconoscimento 210 località rivierasche e 82 approdi turistici, per complessive 427 spiagge (circa il 10% delle spiagge premiate a livello mondiale). Sono 9 i Comuni premiati in più rispetto allo scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati. In particolare, la Liguria conferma 32 località, seguono con 18 Bandiere: la Campania, con un nuovo ingresso e due uscite; la Toscana che segna un ingresso; la Puglia, con tre nuovi ingressi e due uscite. Sono 17 i riconoscimenti per la Calabria, con due nuovi ingressi. Anche le Marche salgono a 17, con un nuovo ingresso. La Sardegna raggiunge 15 ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 10 maggio 2022) Assegnate dalla Foundation for Environmental Education (FEE) leBlu: in questa 36ma edizione, potranno fregiarsi del riconoscimento 210rivierasche e 82 approdi turistici, per complessive 427 spiagge (circa il 10% delle spiagge premiate a livello mondiale). Sono 9 i Comuni premiati in più rispetto allo scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni nonti. In particolare, la32, seguono con 18: la Campania, con un nuovo ingresso e due uscite; la Toscana che segna un ingresso; la Puglia, con tre nuovi ingressi e due uscite. Sono 17 i riconoscimenti per la Calabria, con due nuovi ingressi. Anche le Marche salgono a 17, con un nuovo ingresso. La Sardegna raggiunge 15 ...

fattoquotidiano : Bandiere blu 2022, in Italia salgono a 210: tra i nuovi ingressi Isola Capo Rizzuto, Riccione e Cannobio sul lago M… - doffo_spini : In che consisterebbe il parametro dell'inclusività nell'assegnazione delle Bandiere Blu? O è buttato a caso tipo 'resilienza'? - DDelmoro64 : Liguria caput Bandiere Blu e l'Italia vince sempre Il mio articolo appena pubblicato su Green Planet News.… - OndeFunky : Draghi in diretta da Washington interrotto nel momento più importante dal @Tg1Rai per le bandiere blu (con tutto il rispetto ehhh) ????? - AnsaSicilia : Bandiere Blu: in Sicilia 11 spiagge, Furci Siculo nuovo ingresso. Isola si piazza al nono posto in Italia | #ANSA -