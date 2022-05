Ucraina: l'ambasciatore russo a Varsavia imbrattato di vernice rossa (Di lunedì 9 maggio 2022) Barattoli di vernice rossa sono stati lanciati contro l'ambasciatore russo in Polonia, Sergei Andreyev, durante una cerimonia al cimitero russo di Varsavia in occasione della Giornata della Vittoria. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Barattoli disono stati lanciati contro l'in Polonia, Sergei Andreyev, durante una cerimonia al cimiterodiin occasione della Giornata della Vittoria. ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Polonia, ambasciatore russo imbrattato con vernice rossa durante le celebrazioni del 9 maggio #polonia #russia… - La7tv : #intanto L’ambasciatore russo in Polonia, Sergey Andreev, si stava recando a un cimitero di Varsavia per deporre de… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Lavrov: 'Zelensky ebreo? Per me anche Hitler lo era'. Israele convoca l'ambasciatore russo dopo le parole… - Ucrainarussia : ??#Varsavia, ambasciatore russo colpito con vernice rossa per protesta contro guerra in #Ucraina. Ecco il momento in… - askanews_ita : V-Day, cosparso di liquido rosso l'ambasciatore russo in Polonia #Ucraina #Russia -