Ucraina | ambasciatore francese Masset | ' unità Europa necessaria per cessate il fuoco'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Oltre 50 metri blu stellati, composti da circa 150 bandiere dell'Ue, avvolgono l'ambasciata Ucraina a Roma in occasione della Giornata Europea. L'abbraccio simbolico, organizzato dall'associazione EuropaNow!, intende ribadire la solidarietà dei cittadini europei all'Ucraina sotto le bombe. Assieme a molti altri ambasciatori di Paesi della Ue in Italia, ha partecipato all'evento anche l'ambasciatore francese Christian Masset, che ha dichiarato quanto sia "necessaria l'unità dell'Europa e la determinazione per il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina e allo stesso tempo per il sostegno al popolo ucraino. Le sanzioni e le armi servono al ...

