Ucraina: 9 maggio, Zelensky agli ucraini, 'abbiamo vinto allora, vinceremo ora' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "abbiamo vinto allora, vinceremo ora". Il presidente ucraino Zelensky si è congratulato con gli ucraini nel giorno della vittoria sul nazismo. "Stiamo lottando per la libertà dei nostri figli e quindi vinceremo - ha scritto su Telegram - Non dimenticheremo mai cosa fecero i nostri antenati durante la seconda guerra mondiale, che uccise più di otto milioni di ucraini. Molto presto ci saranno due giornate della vittoria in Ucraina. E qualcuno non ne avrà. abbiamo vinto allora. vinceremo ora. E Khreshchatyk vedrà la parata della vittoria: la vittoria dell'Ucraina! Buona vittoria nel giorno della vittoria sul nazismo!". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "ora". Il presidente ucrainosi è congratulato con glinel giorno della vittoria sul nazismo. "Stiamo lottando per la libertà dei nostri figli e quindi- ha scritto su Telegram - Non dimenticheremo mai cosa fecero i nostri antenati durante la seconda guerra mondiale, che uccise più di otto milioni di. Molto presto ci saranno due giornate della vittoria in. E qualcuno non ne avrà.ora. E Khreshchatyk vedrà la parata della vittoria: la vittoria dell'! Buona vittoria nel giorno della vittoria sul nazismo!".

