Traffico Roma del 09-05-2022 ore 18:30 (Di lunedì 9 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati per un nuovo aggiornamento circolazione sostenuta sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra l’ostiense la Tuscolana nessun cambiamento di really lungo l’interno dove non si escludono rallentamenti tra Cassia bis e Salaria e successivamente ancora tra Nomentana e Prenestina consueto Traffico in uscita da Roma a lungo il tratto Urbano della A24 mentre si rallenta sulla tangenziale est tra Tiburtina e Salaria per chi è diretto all’Olimpico rallentamenti sempre per Traffico intenso su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Solari per chi va a San Giovanni Maggiore prudenza in quest’ultima ora sulla Cassia bis a causa di un incidente che ha rallentato ulteriormente gli spostamenti tra il Gray via di Santa Cornelia verso Formello in città sono ancora possibili ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 maggio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati per un nuovo aggiornamento circolazione sostenuta sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra l’ostiense la Tuscolana nessun cambiamento di really lungo l’interno dove non si escludono rallentamenti tra Cassia bis e Salaria e successivamente ancora tra Nomentana e Prenestina consuetoin uscita daa lungo il tratto Urbano della A24 mentre si rallenta sulla tangenziale est tra Tiburtina e Salaria per chi è diretto all’Olimpico rallentamenti sempre perintenso su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Solari per chi va a San Giovanni Maggiore prudenza in quest’ultima ora sulla Cassia bis a causa di un incidente che ha rallentato ulteriormente gli spostamenti tra il Gray via di Santa Cornelia verso Formello in città sono ancora possibili ...

Advertising

giuliainnocenzi : 3000€ al mese per affittare delle tigri in gabbia da tenere in giardino! Succede in Italia come ha documentato la… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svincolo Firenze Sud (Km… - _RomamoR : @rio_vela @Mzucchiatti95 Silenziamo tutti i no! Se faranno lo stadio lì sarà la rivincita di noi di Roma Est ?? addi… - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Firenze Sud #viabiliTOS #viabiliFI - VAIstradeanas : 17:59 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -