Tiro con l'arco, Plovdiv: Italia seconda nel medagliere con 4 ori, 2 argenti e un bronzo (Di lunedì 9 maggio 2022) Ottime notizie per l'Italia da Plovdiv (Bulgaria), dove si è concluso l'European Grand Prix. Ben sette i podi azzurri, con l'Italia che ha chiuso seconda nel medagliere solamente alle spalle della Turchia. 4 ori, 2 argenti ed un bronzo per la spedizione Italiana. Protagonista assoluta Chiara Rebagliati, capace di conquistare due medaglie d'oro, sia nell'individuale che a squadre con Vanessa Landia e Roberto Di Francesco. Argento anche nel maschile, con Massimiliano Mandia, Yuri Belli e Marco Morello che si sono arresi solamente alla Turchia. Oro femminile per Bazzichetto, Roner e Tonioli, mentre nel misto sono stati Pagni e Roner ad imporsi, sempre ai danni della Turchia. Infine, bronzo per gli azzurri Pagni, Della Stua e Costantino ...

