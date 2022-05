Smacco per Putin: alla parata salta la "Z" in cielo. Le frecce russe restano a terra (Di lunedì 9 maggio 2022) Nei giorni scorsi, le prove dei caccia MiG-29 avevano preannunciato il loro spettacolo sui cieli di Mosca disegnando una gigantesca "Z" in aria, prima di scaricare i fumi rossi, blu e bianchi della bandiera della Federazione Russa. Ma il... Leggi su europa.today (Di lunedì 9 maggio 2022) Nei giorni scorsi, le prove dei caccia MiG-29 avevano preannunciato il loro spettacolo sui cieli di Mosca disegnando una gigantesca "Z" in aria, prima di scaricare i fumi rossi, blu e bianchi della bandiera della Federazione Russa. Ma il...

