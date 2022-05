Scoppia incendio sulla nave cisterna, paura a Civitavecchia: «Mayday», l’allarme lanciato via radio (Di lunedì 9 maggio 2022) paura nel primo pomeriggio di oggi dove la sala operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia ha ricevuto via radio la chiamata “Mayday” da parte del Comandante di una nave cisterna, la “Punta Azzurra”, affiancata in fase di rifornimento gasolio alla nave da crociera “Celebrity Constellation”. Principio d’incendio sulla nave a Civitavecchia l’allarme è stato lanciato in quanto era stato rilevato un principio di incendio nella sala macchine della nave cisterna. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso, coordinate dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia, che ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022)nel primo pomeriggio di oggi dove la sala operativa della Guardia Costiera diha ricevuto viala chiamata “” da parte del Comandante di una, la “Punta Azzurra”, affiancata in fase di rifornimento gasolio allada crociera “Celebrity Constellation”. Principio d’è statoin quanto era stato rilevato un principio dinella sala macchine della. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso, coordinate dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di, che ha ...

