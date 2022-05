RSA aperte e chiuse, Asmaa Gacem: “Tutelare senza sottovalutare l'aspetto psicologico di pazienti e familiari” (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) - Il susseguirsi di nuove varianti rende difficile allentare la presa, massima allerta ma cercando di Tutelare la salute mentale, soprattutto dei fragili Firenze, 9 Maggio 2022. A oltre due anni dall'inizio della pandemia di Covid, pare ci sia ancora molto da imparare sul tema della gestione delle emergenze. Come afferma Asmaa Gacem, amministratore unico di Fastpol Srl, azienda che gestisce Le residenze del Benessere , un complesso di RSA in Toscana: “Tanto sul piano umano, quanto su quello sanitario, le novità imposte dal nuovo assetto dettato dalla straordinarietà della situazione sembrano aver cambiato le regole del gioco”. Alcuni settori hanno evidentemente reagito meglio di altri, come è vero che alcuni settori hanno sofferto più di altri. Stesso discorso vale per alcune fascedella popolazione, per quanto sia ingiusto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) - Il susseguirsi di nuove varianti rende difficile allentare la presa, massima allerta ma cercando dila salute mentale, soprattutto dei fragili Firenze, 9 Maggio 2022. A oltre due anni dall'inizio della pandemia di Covid, pare ci sia ancora molto da imparare sul tema della gestione delle emergenze. Come afferma, amministratore unico di Fastpol Srl, azienda che gestisce Le residenze del Benessere , un complesso di RSA in Toscana: “Tanto sul piano umano, quanto su quello sanitario, le novità imposte dal nuovo assetto dettato dalla straordinarietà della situazione sembrano aver cambiato le regole del gioco”. Alcuni settori hanno evidentemente reagito meglio di altri, come è vero che alcuni settori hanno sofferto più di altri. Stesso discorso vale per alcune fascedella popolazione, per quanto sia ingiusto ...

