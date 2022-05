Rottamazione ter, ultima chiamata per le rate del 2020 (Di lunedì 9 maggio 2022) Scade oggi l’ultima opportunità per non perdere i benefici della definizione agevolata di Rottamazione ter e del saldo e stralcio. Entro il 9 maggio sono chiamati alla cassa i contribuenti che devono pagare le rate del 2020: il termine ultimo odierno deriva dalla tolleranza di cinque giorni prevista per i pagamenti della pace fiscale, espressamente richiamata dalla legge di conversione del decreto Sostegni ter. A ricordare l’appuntamento è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che avverte che in caso di omesso versamento non sono previste ulteriori deroghe: si decade dai benefici della pace fiscale, e le somme versate saranno considerati a titolo di acconto sul totale dovuto. Rottamazione ter, chi deve pagare oggi Il provvedimento, che ha definito nuovi termini per ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 9 maggio 2022) Scade oggi l’opportunità per non perdere i benefici della definizione agevolata diter e del saldo e stralcio. Entro il 9 maggio sono chiamati alla cassa i contribuenti che devono pagare ledel: il termine ultimo odierno deriva dalla tolleranza di cinque giorni prevista per i pagamenti della pace fiscale, espressamente ridalla legge di conversione del decreto Sostegni ter. A ricordare l’appuntamento è l’Agenzia delle EntRiscossione, che avverte che in caso di omesso versamento non sono previste ulteriori deroghe: si decade dai benefici della pace fiscale, e le somme versate saranno considerati a titolo di acconto sul totale dovuto.ter, chi deve pagare oggi Il provvedimento, che ha definito nuovi termini per ...

