Quando cambia il governo Draghi? Crosetto svela come esce di scena il premier. Tsunami sul governo

Draghi? Sta pensando come lasciare. Questa è l'analisi che traccia Guido Crosetto, l'ex deputato imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia, in un'intervista a La Verità. "E' in arrivo uno Tsunami - ragiona - e non so se il premier sarà in grado di reggere l'urto". E spiega la complessità del quadro politico. "Da una parte la linea di Draghi, dall'altra quella di Giuseppe Conte e Matteo Salvini. C'è un problema politico enorme Quando il pezzo più importante della maggioranza, su questioni cruciali come gli armamenti all'Ucraina, la pensa all'opposto del premier. Credo che Draghi dovrebbe andare in Parlamento a chiarire la situazione". Oltre alla dimensione politica a preoccupare è lo scenario ...

