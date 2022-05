Perdere qualcuno è sempre straziante. Il lutto interseca problemi di natura emotiva e pratica. Il progetto in rete Lasae di Natalia Pazzaglia aiuta le persone a superarli e condividere l'esperienza (Di lunedì 9 maggio 2022) Lasae è una piattaforma online fondata quest’anno per soccorrere le persone che hanno subito la scomparsa di una persona cara. Dall’inizio della pandemia la morte è diventata una parola e un argomento ricorrente. In Italia nel 2021 oltre 700mila persone hanno perso un familiare, sperimentando sentimenti di preoccupazione, solitudine, incertezza economica e lavorativa generati dal tragico evento. Chi si occupa di queste persone? Come possono elaborare il dolore senza aiuto? Il progetto Lasae di Natalia Pazzaglia è dedicato alla cura di chi resta e alla formazione di una rete di sostegno psicologico e concreto. Leggi anche › Ansia, l’attività fisica regolare è la ... Leggi su iodonna (Di lunedì 9 maggio 2022)è una piattaforma online fondata quest’anno per soccorrere leche hanno subito la scomparsa di una persona cara. Dall’inizio della pandemia la morte è diventata una parola e un argomento ricorrente. In Italia nel 2021 oltre 700milahanno perso un familiare, sperimentando sentimenti di preoccupazione, solitudine, incertezza economica e lavorativa generati dal tragico evento. Chi si occupa di queste? Come possono elaborare il dolore senza aiuto? Ildiè dedicato alla cura di chi resta e alla formazione di unadi sostegno psicologico e concreto. Leggi anche › Ansia, l’attività fisica regolare è la ...

