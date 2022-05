Papa a persone Lgbtq: chi vi respinge non è Chiesa ma setta (Di lunedì 9 maggio 2022) Chi respinge le persone Lgbtq (acronimo per Lesbica, Gay, Bisessuale, Transgender e Queer) non è "la Chiesa" ma "alcune persone" che, più che appartenere alla Chiesa, formano una "setta": parola di Papa Francesco, che ha risposto con un messaggio autografo ad una "mini-intervista" che gli ha fatto il gesuita statunitense James Martin, da anni impegnato nella pastorale delle persone omosessuali. Padre Martin ha inviato tre domande a Papa Francesco a nome della sua associazione "Outreach", una parola inglese che indica lo sforzo di portare un servizio o delle informazioni alle persone laddove essere vivono, e può dunque significare, nel mondo cattolico, una pastorale tesa a raggiungere i fedeli, nello ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 9 maggio 2022) Chile(acronimo per Lesbica, Gay, Bisessuale, Transgender e Queer) non è "la" ma "alcune" che, più che appartenere alla, formano una "": parola diFrancesco, che ha risposto con un messaggio autografo ad una "mini-intervista" che gli ha fatto il gesuita statunitense James Martin, da anni impegnato nella pastorale delleomosessuali. Padre Martin ha inviato tre domande aFrancesco a nome della sua associazione "Outreach", una parola inglese che indica lo sforzo di portare un servizio o delle informazioni alleladdove essere vivono, e può dunque significare, nel mondo cattolico, una pastorale tesa a raggiungere i fedeli, nello ...

chetempochefa : 'La cosa che colpisce di Papa Francesco è la disarmante umanità e la capacità di far sentire le persone a proprio a… - vaticannews_it : #PrimoMaggio In questo giorno la Chiesa ricorda San Giuseppe artigiano. Un’occasione per ripercorrere alcuni discor… - Agenzia_Ansa : FLASH | Appello del Papa per l'Ucraina: 'Corridoi per le persone rifugiate nell'acciaieria di Mariupol' #ANSA - SalvoCernuzio : #PapaFrancesco risponde con una lettera autografa in spagnolo ad alcune domande poste dal gesuita @JamesMartinSJ im… - NoiNotizie : RT @askanews_ita: Papa Francesco alle persone #Lgbtq: chi vi respinge non è chiesa ma setta -