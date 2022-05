Pagelle Fiorentina Roma | Amrabat mostruoso Pellegrini fantasma – VOTI

(Di lunedì 9 maggio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP:(4-3-3): Terracciano 6; Venuti 6, Milenkovi? 6,5, Igor 6,5, Biraghi 6,5 (90? Terzic sv); Bonaventura 6,5 (75? Maleh sv),7,5, Duncan 6; González 7 (90? Callejon sv), Cabral 6 (75? Piatek), Ikoné 6,5 (90? Saponara sv). A disposizione: Rosati, Dragowski, Martinez Quarta, Callejon, Saponara, Maleh, Terzic, Torreira, Piatek, Nastasic, Munteanu, Kokorin Allenatore: Italiano ...

Advertising

forzaroma : #FiorentinaRoma 2-0 LE PAGELLE: #Mancini-#Ibanez: Guida pericolosa. Very Tired #Abraham #ASRoma - violapresses : - siamo_la_Roma : ?? Giallorossi sconfitti al #Franchi ?? Bastano 10 minuti alla #Fiorentina ?? Chi salvate? Entra e componi la tua p… - zazoomblog : Serie A le pagelle di Fiorentina-Roma: ecco i voti del monday night - #Serie #pagelle #Fiorentina-Roma:… - TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Fiorentina - Nico Gonzalez è scintillante, il problema di Cabral resta il gol -

Calcio News 24

ASCOLTA I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22:Roma Ledei protagonisti del match trae Roma, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Ikonè al termine del primo tempo FLOP: Ibanez ...... Verdi illude i granata, Altare salva i sardi al 99' Ledi Salernitana - Venezia: Bonazzoli ...30 Juventus - Venezia 2 - 1 15:00 Empoli - Torino 1 - 3 15:00 Milan -1 - 0 18:00 ... Pagelle Fiorentina Roma: TOP e FLOP del match - VOTI Fiorentina-Roma, voti e pagelle: l’analisi della prestazione fornita al “Franchi”, al termine di una partita sicuramente molto movimentata. Si è da pochi istanti conclusa Fiorentina-Roma, che ha visto ...Le scelte di Italiano e Mourinho per la gara in programma alle 20,45 al Franchi. Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma, Monday Night della 36a giornata di Serie A, in programma alle 20,45 al Fran ...