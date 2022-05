Pace fatta per Alex e Luigi, che si chiariscono per la gioia dei fan (VIDEO) (Di lunedì 9 maggio 2022) Alex e Luigi si chiariscono L’amicizia tra Alex e Luigi, entrambi cantanti finalisti di Amici 21, è sempre stata presente dall’inizio del programma. Ma con l’arrivo del Serale qualcosa è cambiato. I loro rapporti sono diventati un po’ freddi, tanto che il bel rapporto che c’era tra loro è andato piano piano a diminuire. La L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 9 maggio 2022)siL’amicizia tra, entrambi cantanti finalisti di Amici 21, è sempre stata presente dall’inizio del programma. Ma con l’arrivo del Serale qualcosa è cambiato. I loro rapporti sono diventati un po’ freddi, tanto che il bel rapporto che c’era tra loro è andato piano piano a diminuire. La L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GiovaQuez : Flores d'Arcais: 'Putin la pace non la vuole, utilizzava le trattative per moltiplicare i trattamenti. Se si fosse… - Novella_2000 : Pace fatta per Alex e Luigi, che si chiariscono per la gioia dei fan (VIDEO) #amici21 - goldvcloud : alla fine la biondina ce l’ha fatta a rinchiuderli e costringerli di fare pace nonostante l’avessero già fatta per… - Camilla31281064 : La pace credo che l'hanno fatta quindi potremmo passare avantii #Amici21 - laRoyalBlood_ : Ho capito che l’età adulta è fatta di solitudine e da 5 a 0 amici però i genitori devono ricordare che i propri fig… -