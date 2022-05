No! Questo non è il generale canadese Trevor Kadier “arrestato” (secondo i complottisti) ad Azovstal (Di lunedì 9 maggio 2022) Una foto, datata al presumibilmente 3 maggio 2022, mostra un uomo che viene trasportato giù da una camionetta da alcuni militari. secondo molti utenti sul web, rappresenta il momento in cui il generale canadese Trevor “Kadier” (in realtà Cadieu) sarebbe stato arrestato, mentre provava a lasciare lo stabilimento di Azovstal. Avevamo già spiegato che si trattava di una bufala, ma Questo nuovo elemento va sfatato. Per chi ha fretta: Circola una notizia secondo cui l’ex generale canadese Trevor Cadieu sarebbe stato arrestato mentre cercava di uscire dall’acciaieria Azovstal Cadieu si era ritirato dall’esercito canadese dopo ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) Una foto, datata al presumibilmente 3 maggio 2022, mostra un uomo che viene trasportato giù da una camionetta da alcuni militari.molti utenti sul web, rappresenta il momento in cui il” (in realtà Cadieu) sarebbe stato, mentre provava a lasciare lo stabilimento di. Avevamo già spiegato che si trattava di una bufala, manuovo elemento va sfatato. Per chi ha fretta: Circola una notiziacui l’exCadieu sarebbe statomentre cercava di uscire dall’acciaieriaCadieu si era ritirato dall’esercitodopo ...

GiovaQuez : Calenda: 'Amurri abbiamo capito che per lei occidente e Italia hanno la stessa libertà che in Russia. Del resto io… - borghi_claudio : @CandiagoSilvano No, dubito che lei mi paghi, ma sì, quelli che mi hanno votato mi pagano anche per fare questo lavoro qui. - mengonimarco : No Stress Il nuovo singolo, disponibile questo venerdì. Domani in anteprima su TikTok e da oggi disponibile in pr… - Ilaria1605 : RT @Aurora52521462: Questo va bene : ma questo no: - Elena81353537 : @Vitotedesco4 @carovana12 No. Però io non so più se posso esprimere liberamente un dissenso senza essere etichettat… -