Milan, Serie A: bastano quattro punti per realizzare il sogno scudetto (Di lunedì 9 maggio 2022) La Fatal Verona, questa volta, si è rivelata essere dolcissima e carica di significati. Il Milan continua a rincorrere il sogno scudetto quando mancano due giornata al termine del massimo campionato di calcio italiano. Una speranza che, dopo la bella affermazione nella città di Romeo e Giulietta, sembra essere sempre più concreta. La doppietta di Sandro Tonali (Milanista doc) ed il punto esclamativo griffato dal neo entrato Alessandro Florenzi ribaltano il vantaggio iniziale dell’ex interista Davide Faraoni. Una serata magica che ha consegnato a Stefano Pioli tre punti pesantissimi nella corsa al titolo italiano. Adesso i rossoneri dovranno mettere insieme quattro punti, esclusi scivoloni dell’Inter di Simone Inzaghi, per festeggiare. Milan, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) La Fatal Verona, questa volta, si è rivelata essere dolcissima e carica di significati. Ilcontinua a rincorrere ilquando mancano due giornata al termine del massimo campionato di calcio italiano. Una speranza che, dopo la bella affermazione nella città di Romeo e Giulietta, sembra essere sempre più concreta. La doppietta di Sandro Tonali (ista doc) ed il punto esclamativo griffato dal neo entrato Alessandro Florenzi ribaltano il vantaggio iniziale dell’ex interista Davide Faraoni. Una serata magica che ha consegnato a Stefano Pioli trepesantissimi nella corsa al titolo italiano. Adesso i rossoneri dovranno mettere insieme, esclusi scivoloni dell’Inter di Simone Inzaghi, per festeggiare., ...

