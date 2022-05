Advertising

Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Jokic concede il bis: il serbo dei Nuggets si conferma mvp #nbamvp - Gazzetta_NBA : Jokic concede il bis: il serbo dei Nuggets si conferma mvp #nbamvp -

La Gazzetta dello Sport

spazialeha prodotto una stagione assolutamente spaziale, al di là delle statistiche comunque incredibili (e perfino migliori rispetto all'annata precedente, chiusa appunto col suo primo mvp),...Contro Denver l'approccio è quasi disastroso con la squadra di coach Kerr che40 punti ai ...la fa da padrone nella metà campo avversaria chiudendo con la seconda tripla - doppia ... Jokic concede il bis: il serbo dei Nuggets si conferma mvp Jokic played like a two-time MVP ... His energy trickled down to the rest of the team, and the Nuggets showed no willingness to concede the series.Nikola Jokic spun Draymond Green into oblivion, and the Nuggets lived to fight another day. Facing the improbable task of clawing back from a 3-0 playoff deficit, the Nuggets survived, 126-121, in ...