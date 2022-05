Internazionali d’Italia 2022, ufficiale il forfait di Alcaraz (Di lunedì 9 maggio 2022) Gli Internazionali d’Italia 2022 perdono uno dei protagonisti più attesi: Carlos Alcaraz ha infatti annunciato ufficialmente il forfait dalla manifestazione che si terrà a Roma. Dopo la vittoria del Masters 1000 di Madrid, infatti, il classe 2003 aveva già fatto intuire che molto probabilmente avrebbe saltato la tappa italiana per concentrarsi sul recupero fisico. “Se ho pensato di giocare a Roma? Certo che ci ho pensato. Sono veramente eccitato all’idea di partecipare ad un Grande Slam. Ora, date le condizioni della mia caviglia e del mio piede, penso che la soluzione migliore sia riposare per recuperare completamente e presentarmi al 100% a Parigi”, aveva infatti dichiarato. Al suo posto, entra nel tabellone Ruusuvuori come lucky loser. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Gliperdono uno dei protagonisti più attesi: Carlosha infatti annunciato ufficialmente ildalla manifestazione che si terrà a Roma. Dopo la vittoria del Masters 1000 di Madrid, infatti, il classe 2003 aveva già fatto intuire che molto probabilmente avrebbe saltato la tappa italiana per concentrarsi sul recupero fisico. “Se ho pensato di giocare a Roma? Certo che ci ho pensato. Sono veramente eccitato all’idea di partecipare ad un Grande Slam. Ora, date le condizioni della mia caviglia e del mio piede, penso che la soluzione migliore sia riposare per recuperare completamente e presentarmi al 100% a Parigi”, aveva infatti dichiarato. Al suo posto, entra nel tabellone Ruusuvuori come lucky loser. SportFace.

