Insigne può tornare subito al Napoli? Bomba del presidente De Laurentis (Di lunedì 9 maggio 2022) CalcioNapoli24 riporta le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, ospite di un evento tenutosi presso il Palazzo San Giacomo del capoluogo campano. Il patron azzurro ha parlato del campionato della squadra, del futuro di Insigne e dei piani di mercato. Napoli Insigne RitornoSul rendimento della squadra: “Giochiamoci il campionato, siamo al terzo posto e mancano ancora due partite. E’ stato il campionato più cazzuto degli ultimi 20 anni. L’allenatore è un dipendente di grande carica, ho sempre dichiarato di aver fatto a Luciano un contratto di 2 anni con opzione a mio favore per un terzo anno. Dite che ho una gestione padronale e che devo assumere nuove figure, ma io delle ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022) Calcio24 riporta le parole deldel, Aurelio De, ospite di un evento tenutosi presso il Palazzo San Giacomo del capoluogo campano. Il patron azzurro ha parlato del campionato della squadra, del futuro die dei piani di mercato.RitornoSul rendimento della squadra: “Giochiamoci il campionato, siamo al terzo posto e mancano ancora due partite. E’ stato il campionato più cazzuto degli ultimi 20 anni. L’allenatore è un dipendente di grande carica, ho sempre dichiarato di aver fatto a Luciano un contratto di 2 anni con opzione a mio favore per un terzo anno. Dite che ho una gestione padronale e che devo assumere nuove figure, ma io delle ...

