Incidente in A4 in direzione Milano | scontro tra mezzo pesante e auto | 8 km di coda

Sull'A4 Milano-Brescia tra Dalmine e l'allacciamento per la A58 verso Milano ci sono 8 km di coda in aumento per un Incidente che si è verificato all'altezza del km 148 + 400 alle 6.55 di lunedì 9 maggio. Nell'Incidente sono rimasti coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante, al momento è in atto la rimozione dei veicoli ed il traffico defluisce su 3 corsie. In alternativa per le lunghe percorrenze si consiglia di utilizzare la BRE.BE.MI. da Castagnato. Sul posto sono intervenuti il personale di autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale i Vigili del Fuoco e il soccorso meccanico.

