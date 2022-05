I sospetti sul figlio per le vecchie coltellate, ora la svolta: donna uccisa, fermato l'insospettabile (Di lunedì 9 maggio 2022) C'è un fermo per l'omicidio di Lauretta Toffoli, la 74enne pensionata trovata priva di vita dal figlio, sabato pomeriggio, nell'appartamento Ater (edilizia popolare) di via Della Valle, a Udine, in cui viveva. Si trova in carcere il 40enne Vincenzo Paglialonga, nei confronti del quale sono emersi «gravi indizi di colpevolezza - si legge in una nota della questura di Udine - per l'omicidio» della 74enne, sul cui cadavere sono state rinvenute ferite da arma da taglio. Indizi emersi dall'indagine condotta dal sostituto procuratore Claudia Finocchiaro. Paglialonga «residente - fa sapere la polizia - nello stesso stabile della vittima, al piano inferiore, poco prima di mezzogiorno» di sabato «era stato arrestato dalle volanti per evasione dagli arresti domiciliari ai quali era ristretto nel proprio appartamento». L'omicidio sarebbe stato compiuto la notte tra venerdì e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) C'è un fermo per l'omicidio di Lauretta Toffoli, la 74enne pensionata trovata priva di vita dal, sabato pomeriggio, nell'appartamento Ater (edilizia popolare) di via Della Valle, a Udine, in cui viveva. Si trova in carcere il 40enne Vincenzo Paglialonga, nei confronti del quale sono emersi «gravi indizi di colpevolezza - si legge in una nota della questura di Udine - per l'omicidio» della 74enne, sul cui cadavere sono state rinvenute ferite da arma da taglio. Indizi emersi dall'indagine condotta dal sostituto procuratore Claudia Finocchiaro. Paglialonga «residente - fa sapere la polizia - nello stesso stabile della vittima, al piano inferiore, poco prima di mezzogiorno» di sabato «era stato arrestato dalle volanti per evasione dagli arresti domiciliari ai quali era ristretto nel proprio appartamento». L'omicidio sarebbe stato compiuto la notte tra venerdì e ...

