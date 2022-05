Gregorio Pagliucoli, il malore di notte e la morte. Lascia due figli. Sport in lutto (Di lunedì 9 maggio 2022) Montevarchi, il cordoglio del mondo del calcio. L'ex difensore centrale ora tecnico era stato allenato anche da Maurizio ... Leggi su lanazione (Di lunedì 9 maggio 2022) Montevarchi, il cordoglio del mondo del calcio. L'ex difensore centrale ora tecnico era stato allenato anche da Maurizio ...

GabrieleFigini : RT @Renata91493146: Muore nel sonno a soli 44 anni Gregorio Pagliucoli ex giocatore del Figline e allenatore - 74_cappe : RT @Ingrid85019794: Muore nel sonno a soli 44 anni Gregorio Pagliucoli ex giocatore del Figline e allenatore #sfiga - qn_lanazione : Gregorio Pagliucoli, il malore di notte e la morte. Lascia due figli. Sport in lutto. Era un ex calciatore. Fu alle… - Darcy1000M : RT @Ingrid85019794: Muore nel sonno a soli 44 anni Gregorio Pagliucoli ex giocatore del Figline e allenatore #sfiga - DeodatoRibeira : RT @Ingrid85019794: Muore nel sonno a soli 44 anni Gregorio Pagliucoli ex giocatore del Figline e allenatore #sfiga -