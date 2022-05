Ex manager Lukoil muore avvelenato durante seduta con sciamano (Di lunedì 9 maggio 2022) Un'altra misteriosa morte tra i miliardari russi: l'ex ad di Lukoil, il miliardario Alexander Subbotin, è morto dopo essersi sottoposto ad un trattamento con veleno di rospo, durante una seduta con ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Un'altra misteriosa morte tra i miliardari russi: l'ex ad di, il miliardario Alexander Subbotin, è morto dopo essersi sottoposto ad un trattamento con veleno di rospo,unacon ...

