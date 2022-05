Eva Henger in ospedale a Roma, da Pomeriggio 5 le ultime notizie: “il quadro è molto più complesso” (Di lunedì 9 maggio 2022) Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, 10 maggio 2022, sono state mostrate le immagini del viaggio di Eva Henger che ha lasciato l’Ungheria per raggiungere Roma, dove sta ricevendo tutte le cure del caso. A parlare è il professor Lorenzetti che ha spiegato che cosa sta succedendo all’attrice e ha spiegato a Barbara d’Urso che le condizioni della Henger sono comunque molto serie. Dai primi esami hanno notato un versamento a livello polmonare e anche del liquido nella zona del cuore. Per cui bisognerà approfondire tutti questi aspetti per capire come agire nelle prossime ore. Il professore ha spiegato che si prosegue con gli accertamenti: “il quadro è ben più complesso di quello che sembrava all’inizio.” La conduttrice ha quindi chiesto che cosa si dovrà fare: “Al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 9 maggio 2022) Nella puntata di5 in onda oggi, 10 maggio 2022, sono state mostrate le immagini del viaggio di Evache ha lasciato l’Ungheria per raggiungere, dove sta ricevendo tutte le cure del caso. A parlare è il professor Lorenzetti che ha spiegato che cosa sta succedendo all’attrice e ha spiegato a Barbara d’Urso che le condizioni dellasono comunqueserie. Dai primi esami hanno notato un versamento a livello polmonare e anche del liquido nella zona del cuore. Per cui bisognerà approfondire tutti questi aspetti per capire come agire nelle prossime ore. Il professore ha spiegato che si prosegue con gli accertamenti: “ilè ben piùdi quello che sembrava all’inizio.” La conduttrice ha quindi chiesto che cosa si dovrà fare: “Al ...

Advertising

CronacaSocial : ?? #EvaHenger è ricoverata a #Roma, trasportata in eliambulanza dall'#Ungheria. Cosa sappiamo ??… - infoitcultura : Eva Henger in ospedale, parla il marito: “Non la lascerò mai sola” - MaricaGusmitta : Forza ?@eva_henger? ! Eva Henger trasferita in ospedale a Roma con l’elisoccorso: dovrà affrontare interventi chir… - Luxgraph : Eva Henger trasferita in ospedale a Roma con l’elisoccorso: dovrà affrontare nuovi interventi chirurgici #corriere… - giustribuzio : Da noi in Calabria si suol dire:'Chi si fa i fatti suoi campa cent'anni' @eva_henger @massicaroletti vi auguro una… -