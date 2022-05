Eva Henger come sta? Trasferita in una clinica di Roma: 'Subirà diverse operazioni' (Di lunedì 9 maggio 2022) L'annuncio è arrivato dal marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti , che al settimanale Novella 2000 ha voluto aggiornare i tanti fan della modella ungherese sulle sue condizioni di salute dopo il ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) L'annuncio è arrivato dal marito di Eva, Massimiliano Caroletti , che al settimanale Novella 2000 ha voluto aggiornare i tanti fan della modella ungherese sulle sue condizioni di salute dopo il ...

Advertising

repubblica : Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger resta all''Isola dei famosi' con la madre ricoverata - Androme05256070 : Trovo di una tristezza infinita l'idea che Mercedes sia tranquillamente sull'isola con la madre (Eva Henger) in osp… - pomeriggio5 : Eva Henger ora è in una clinica di Roma per sottoporsi a diversi interventi. A #Pomeriggio5, il Prof. Lorenzetti… - carmelita_fan : RT @pomeriggio5: Pronti per iniziare una nuova settimana insieme a noi? ?? Tra pochissimo a #Pomeriggio5, le ultime di cronaca e gli aggior… - andreastoolbox : Eva Henger come sta? Trasferita in una clinica di Roma: «Subirà diverse operazioni» -