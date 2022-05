Eurovision, Mahmood e Blanco in versione Titanic: l’opera di Andrea Villa (Di lunedì 9 maggio 2022) Nuova opera di Andrea Villa, il Banksy torinese. Nella notte sui muri di corso Dante, corso Agnelli e corso Galileo Galilei nella notte sono comparsi i manifesti che ritraggono i due cantanti italiani in gara per l’Eurovision come Rose e Jack sulla prua del Titanic. “Vola Italia” è la scritta mentre sullo sfondo c’è una veduta di Torino con la Mole e la bandiera italiana. “Ho voluto dare il mio contributo per augurare il meglio non solo ai cantanti che stanno rappresentando l’ Italia all’ Eurovision, ma anche per augurare il meglio a questa città, al suo futuro e alle opportunita’ internazionali che non può più perdere” spiega l’artista. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 9 maggio 2022) Nuova opera diVilla, il Banksy torinese. Nella notte sui muri di corso Dante, corso Agnelli e corso Galileo Galilei nella notte sono comparsi i manifesti che ritraggono i due cantanti italiani in gara per l’come Rose e Jack sulla prua del. “Vola Italia” è la scritta mentre sullo sfondo c’è una veduta di Torino con la Mole e la bandiera italiana. “Ho voluto dare il mio contributo per augurare il meglio non solo ai cantanti che stanno rappresentando l’ Italia all’, ma anche per augurare il meglio a questa città, al suo futuro e alle opportunita’ internazionali che non può più perdere” spiega l’artista. L'articolo proviene da Nuova Società.

EurovisionRai : Da @SanremoRai a Torino è un attimo ? @Mahmood_Music #BLANCO #Eurovision #Eurovision2022 #ESC2022 #ESCita… - RadioItalia : Quanto sono carini Mahmood e Blanco sul turquoise carpet?! ?? #Eurovision @Mahmood_Music - Raiofficialnews : Un incontro esclusivo con @Mahmood_Music e Blanco, i pronostici di Amadeus sul vincitore, un 'ultradimensionale'… - imadele__ : RT @hustleinhead: nessuno: blanco e mahmood in ogni foto: #EUROVISION - quotidianopiem : Blanco e Mahmood come Jack e Rose, l’augurio di Andrea Villa per Eurovision e Torino -