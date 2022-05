Cassano: “Inter squadra che mi fa godere, ma Milan è macchina perfetta” (Di lunedì 9 maggio 2022) Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo la grande vittoria di Verona Leggi su pianetamilan (Di lunedì 9 maggio 2022) Antonio, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni suldopo la grande vittoria di Verona

Advertising

ArMa1518 : @Cr795468468 @_SimoTarantino Quando Cassano andò al Milan: Milan è il top del calcio italiano. Sopra il Milan c’è s… - fcin1908it : Cassano: 'Inter fa un calcio meraviglioso, la migliore in Italia. Ma Inzaghi rischia di...' - infoitsport : Cassano: «L’Inter mi ha fatto impazzire come gioco! Perisic incredibile» - PianetaMilan : #Cassano : “ #Inter squadra che mi fa godere, ma @acmilan è macchina perfetta” #ACMilan #Milan #SempreMilan - Gianma__90 : Cassano quando l’Inter era in testa esaltava la squadra, ora che ci siamo noi ci siamo perché è un campionato falsato dalla mediocrità. -