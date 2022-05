(Di lunedì 9 maggio 2022) "O si finisce in gloria o con grande rammarico sia per la lottama anche per la corsa all'Europa perché può succedere di tutto in queste ultime partite. A chi lo? Dico. La ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Graziani: 'Scudetto al Milan, con il Verona è stata la tappa decisiva' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Graziani: 'Scudetto al Milan, con il Verona è stata la tappa decisiva' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Graziani: 'Scudetto al Milan, con il Verona è stata la tappa decisiva' - apetrazzuolo : IL PARERE - Graziani: 'Scudetto al Milan, con il Verona è stata la tappa decisiva' - napolimagazine : IL PARERE - Graziani: 'Scudetto al Milan, con il Verona è stata la tappa decisiva' -

Agenzia ANSA

Lo ha detto Francesco, ex attaccante della Roma, a margine dell'evento 'Banca Generali - Un campione per amico' in scena al Tennis Club Parioli di Roma. Sul voto alla stagione della Roma poi ...Sia la squadra di Favarin che quella dihanno provato a sbloccare il risultato fin da subito ma solo al 62' sono cambiate le cose con la rete trovata da Simoncelli. Al minuto 86 il raddoppio ... Calcio: Graziani "Scudetto al Milan, ieri tappa decisiva" - Calcio Il destino non è più nelle mani dell'Inter". Lo ha detto Francesco Graziani, ex attaccante della Roma, a margine dell'evento 'Banca Generali - Un campione per amico' in scena al Tennis Club ...Il Milan si è confermato in testa alla classifica del campionato di Serie A con la vittoria sul campo del Verona nel posticipo domenicale della 36esima giornata. A due turni dalla fine, il Diavolo res ...