Boxe | Mondiali elite femminili 2022 | Irma testa batte Camara 4-1 | vola ai sedicesimi

(Di lunedì 9 maggio 2022) Parte col piede giusto, una delle otto azzurre in gara aidiin corso a Istanbul. Il bronzo olimpico ha trionfato nel match dei 32° di finale della categoria 57kg contro la malianaper verdetto non unanime: 4 giudici le hanno sorriso, uno solo ha premiato l’avversaria con due round vinti (quattro 30-27 in favore dell’azzurra e un 29-28 per l’africana da parte del giudice tunisino). L’azzurra nei(in programma l’11 maggio) se la vedrà con la giapponese Kimura. Domani invece salirà sul ring la 48 Kg Bonatti contro la giapponese Wanda. SportFace.

